Lucescu'dan Salah'a olay sözler
Geçtiğimiz hafta milli takım ile yolları ayrılan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun Mısırlı yıldız Mohamed Salah için söylediği şok sözler ortaya çıktı.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un 2017 yazında Roma'dan 42 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mısırlı yıldız Mohamed Salah, oynadığı futbolla dünya futbolunun en büyük yıldızlarından biri haline geldi.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevi sona eren Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun yıllar önce Mısırlı yıldız hakkında söylediği sözler ortaya çıktı.
"MISIR'DAN NE KADAR BÜYÜK BİR FUTBOLCU ÇIKABİLİR Kİ?"
Ukraynalı futbol yorumcusu Igor Tsygany'nin verdiği bilgiye göre Lucescu'nun Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı yıllarda Salah'ın Ukrayna ekibine önerildiğini belirtti. Lucescu'nun bu teklife yanıtı ise çarpıcı oldu.
Salah'ı reddeden Lucescu, "Salah mı? Mısır'dan ne kadar büyük bir futbolcu çıkabilir ki? İstemiyorum." ifadelerini kullandı.
2017-18 yılında Liverpool formasıyla ligde çıktığı 36 maçta 32 gol atarak gol kralı olan ve İngiltere Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçilen Salah, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.
Real Madrid ile oynanan final karşılaşmasında ise Sergio Ramos'un müdahalesiyle sakatlanan yıldız oyuncu karşılaşmanın 30. dakikasında yerini Adam Lallahna'ya bırakmıştı. Son olarak 19 Aralık 2018 tarihinde güncellenen Transfermarkt verilerine göre Salah'ın piyasa değeri 150 milyon Euro.
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