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Lucescu, Trabzonspor’un antrenmanını ziyaret etti

Antalya'da 2’nci yarı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, günü saat 18:00’de yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hürriyet Haber
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Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan akşam antrenmanına sakatlıkları bulunan N’Doye ve Burak Yılmaz katılmazken, diğer futbolcular kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada elle top kapma çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra dar alanda pas çalışması yapılırken, idmanın son bölümünde ise 4 grup halinde yarı sahada çift kale maç oynandı.

LUCESCU DA İZLEDİ
Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile birlikte antrenmanı izledi. Yaklaşık 20 dakika boyunca bordo-mavili takımın çalışmalarını takip eden Lucescu, daha sonra teknik direktör Rıza Çalımbay ile görüşerek antrenman sahasından ayrıldı.
Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

Futbol

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