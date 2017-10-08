Lucescu: Milli takıma oyuncu bulamayacağız

İşte Lucescu'nun basın toplantısı sözleri:

Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Son 3 maçta 7 puan alan güçlü bir ekibe karşı oynayacağız.İzlanda ekibinin aynısı oyun anlayışı olarak. Aynı taktik organizasyon, aynı disiplin. Bu yüzden çok dikkatli olmalıyız. Çok yazık İzlanda maçını kazanamadık ama çok yazık. Çok basit bir şekilde kaybettik. Daha dikkatli olmamız gerekiyordu. İlk golü yedikten sonra ekibim kendine olan güvenini kaybetti. İlk 30 dakika oyunu domine ettik ama oyuncularım çok üzüldüler. Hayat devam ediyor.

Daha güçlü bir ekip kurmak için hayat devam ediyor. Önümüzde 1 senemiz var. UEFA Uluslar Ligi başlayacak. Daha güçlü bir ekip kurup buraya hazırlanacağız. Benim amacım ve hedefim milli takımda oynayabilecek Türk oyuncuları kulüplerinde daha fazla oynamaya zorlamak ve daha iyi takım kurmak. Umut ediyorum ki dışarıda oynayan oyuncularımız da kendi ekiplerinde oynamaya hak kazanırlar ve güçlerini ortaya koyar. Bunlar milli takıma güç katacaktır. Gençler Türkiye'de büyük ekiplerde kendini gösterip öyle yurt dışına çıkmalı. Avrupa Kulüplerine gidip oynayamamak bir hedef değil. Milli takım oyuncularına antrenörlerin yardım etmeleri lazım. Onların oynamalarını sağlamaları lazım. 2 gün veya 3 günümüz var hazırlanmak için, doğal olarak bu oyuncuların oynaması lazım.

15 tane kulüpte olan bir ekibimiz var. 2-3 kulüpte oynayan oyunculardan kurulu bir milli takım yaratamıyoruz. Zamanla çok iyi bir milli takım ekibi kuracağımıza eminim. Türk oyuncuların kalitesine büyük güvenim var. Sahada her şeylerini veren çok iyi bir oyuncu grubu var.İzlanda'ya karşı kaybettik. Atletik kapasitenin bugünkü futbolda ne kadar önemli olduğunu gösteren bir takıma karşı kaybettik. Bizden 8 kilometre fazla koştular. Eskişehir'deki sonuca baktığınızda, bu tür istatistiklerde bizden iyilerdi ve bunun karşılığını aldılar. Artık geri dönmemiz ve bir şeyler yapmamız lazım. Geçmişi konuşmanın geleceğe bir faydası yok. Kayıp büyük üzüntü yarattı hepimiz için, yarın çok önemli başka bir maçımız var.

SERDAR AZİZ NEDEN OYNAMADI?

Finlandiyalı oyunculara, ekibine büyük saygımız var ama bizim de yenildiğimiz maçtan sonra çok iyi bir reaksiyon göstereceğimizi düşünüyorum. Üzerimizde kazanma veya kaybetme baskısı yok. Umut ediyorum ki geçen maçtaki hataları tekrarlamayız. 3 önemli hatada 3 gol yemiştik.

Aynı durumda olmaya devam ederse, milli takımda oynayacak oyuncu bulmak zor olacak. Gençlerle de bir yere kadar gidersiniz. Bütün maçları oynaması, takımlarında oynaması gereken oyunculara ihtiyaç var. Milli takımda olmaları gurur kaynağı olmalı tüm oyuncuların.

Serdar kendi takımında oynadı doğru. Bir gün antrenman yaptı, ikinci gün yapamadı. Tolga da sakatım dedi. Türk futbolu için önemli bir oyuncu.

Bir maç oynuyorlar, 3 gün sonra başka bir maçı oynayamıyorlar. Önümüzde önemli bir maçımız var.

Türk futbolcular yabancıların bir adım önüne çıksınlar. Ersun ve Şenol ile büyük rekorlarımız var. Milli takımın çekirdeğini ... Bana 3 tane oyuncu alacağım bir kulübü söyleyin. Çok zor. Sadece 2 günüm var oynayabilecek. Başında bir orkestra şefi olmadan yönetemezsiniz. Hırvatistan maçının aynısını oynayamadığımız için üzgünüz elbette.