Lucescu işbaşı yaptı

Bugün Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yeni yardımcıları Tayfur Havutçu ve Levent Şahin'le bir araya gelen Rumen teknik direktör, fikir alışverişlerinde bulundu. Yarın da TFF Başkanı Yıldırım Demirören'le birlikte Turkcell Süper Kupa finalini izlemek için Samsun'a gidecek olan Lucescu'nun yanında birinci yardımcısı Tayfur Havutçu da olacak

İlk kez Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak tribünde yer alacak olan Lucescu, aynı zamanda 100. yılında şampiyon yaptığı Beşiktaş'ın da maçını canlı izlemiş olacak.

Lucescu maçın ardından yardımcıları ve TFF yetkilileri ile birlikte İstanbul'a dönerek Ukrayna maçının hazırlıklarına start verecek. Lucescu'nun ligin ilk haftasında oynanacak maçlarda da tribünde olması bekleniyor.