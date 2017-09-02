Lucescu, Arda Turan'ı ilk 11'e almadı

Türkiye'nin Ukrayna karşısında oynayacağı mücadelede Mircea Lucescu'nun ilk 11'de kimlere yer vereceği merak konusu olurken, önemli bir bilgi geldi. Lucescu'nun, Arda Turan'ı Ukrayna mücadelesinde ilk 11'de oynatmayacağı öğrenildi.
Teknik Direktör Lucescu'nun bu oyuncuya maçın ikinci yarısında yer verebileceği belirtiliyor.
Arda Turan'ın milli takımı bırakma kararı almasının ardından Rumen çalıştırıcı göreve gelerek 30 yaşındaki oyuncuyu milli takıma dönme konusunda ikna etti. Arda Turan'n milli takım kadrosuna da çağıran Lucescu'nun, yıldız isme ilk 11'de görev vermemesi ise sürpriz olarak karşılandı.