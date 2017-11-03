Löw, 25 kişilik aday kadrosunu açıkladı

ALMANYA, 10 Kasım’da deplasmanda İngiltere ile 14 Kasım’da da Köln’de Fransa ile hazırlık maçına çıkacak. Panzerlerin teknik direktörü Joachim Löw, iki maç için 25 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Kadroda, sakatlığı nedeniyle bir yıldır milli takımla sahaya çıkamayan Manchester City’nin Türkiye kökenli yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, Liverpool’da oynayan Emre Can ve Arsenal’in yıldızı Mesut Özil de yer alıyor. Üçlü, eğer ilk 11’e girerse, bir yıl aradan sonra ilk kez milli takımda birlikte oynayabilecek.

GOMEZ KADRODA YOK

2014’te Brezilya’daki Dünya Kupası finalinde Almanya’ya şampiyonluğu getiren golü atan Mario Götze de kadroda. Götze, sakatlığı nedeniyle 353 gündür milli formadan uzak kalmıştı. Türkiye’nin geçen yıl isim benzerliği nedeniyle milli takımda oynaması için çağrıda bulunduğu Niklas Süle de Löw’ün 25 kişilik ekibinin içinde. Beşiktaşlı eski futbolcu Mario Gomez ise formsuzluğu nedeniyle aday kadroya çağrılmadı.

İŞTE LÖW’ÜN LİSTESİ

Bernd Leno, Marc-André ter Stegen, KevinTrapp, Jérôme Boateng, Matthias Ginter, Marcel Halstenberg, Mats Hummels, Joshua Kimmich, Marvin Plattenhardt, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Julian Brandt, Emre Can, Julian Draxler, Mario Götze, İlkay Gündogan, Sami Khedira, Toni Kroos, Mesut Özil, Sebastian Rudy, Leroy Sané, Lars Stindl, Sandro Wagner, Timo Werner ve Amin Younes.