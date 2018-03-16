Löv'den İsmail Kartal açıklaması!
Fenerbahçe’den eski dostu İsmail Kartal’la dün yemekte bir araya gelen Löw, “İsmail Kartal, çalışmaktan keyif aldığım hocaların başında geliyor. Çok başarılı, disiplinli biri. Ankaragücü’yle Süper Lig’e dönecek” dedi.
Beşiktaş-Bayern Münih maçını izlemeye gelen Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Fenerbahçe’den eski dostu Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’la özel bir yemekte buluştu.
Kartal'a övgüler yağdırdı
İsmail Kartal ile görüş alışverişinde bulunarak, uzun uzun sohbet eden Löw, tecrübeli hocaya övgüler yağdırdı. Kartal ile uzun yıllara dayanan dostlukları olduğunu belirten ünlü teknik adam, “İsmail Kartal, Türkiye’de çalıştığım dönemlerde yardımcılığımı yaptı.
Kendisi son derece çalışkan, disiplinli ve başarılı bir teknik adamdır. İsmail hoca çalışmaktan keyif aldığım isimlerin başında geliyor” dedi ve ekledi.
‘Bir maça geleceğim’
“Ankaragücü’nün durumunu arkadaşım İsmail Kartal’dan dolayı yakından takip ediyorum. Umarım sezon sonunda Süper Lig’e geri dönecekler. Aslında İstanbulspor maçına gelip Ankaragücü’nü izlemek istemitim ama yetişemedim. İlk fırsatta Ankaragücü’nün bir maçını canlı izlemeyi umuyor ya da kulübü ziyaret etmeyi planlıyorum.”
- FANATİK -
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