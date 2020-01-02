Liverpool'un Sheffield United maçı iddaa'da MBS2! Oynanması gereken...

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LIVERPOOL - SHEFFIELD UNITED

Bu sezon gösterdiği muhteşem performansla Premier Lig’i adeta sürklase eden Liverpool, Boxing Day’i de kayıpsız geçerek önünü iyice açtı.

Kırmızılar, Sheffield United’ı da mağlup ederek Tottenham ve Manchester United ile yapacağı iki maçlık zorlu fikstüre kayıpsız girmek istiyor.

Merseyside ekibi en yakın takipçisi Leicester’ı deplasmanda zorlanmadan 4-0’la geçtikten sonra ligin forma ekiplerinden Wolverhampton’u da tek golle devirerek 10 puanlık avantajını korudu.

Liverpool’un ayrıca bu karşılaşmayla beraber iki maç eksiği bulunuyor.

Ev sahibinde Matip, Chamberlain, Fabinho, Lovren, Clne ve Shaqiri sakatlıkları süren oyuncular.

ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!

- Liverpool, evinde çıktığı son 17 Premier Lig maçını kazandı.

- Liverpool genel toplamda ise Nisan 2017’den beri evinde yaptığı 50 maçta mağlubiyet yaşamadı.

- Jurgen Klopp, Liverpool’un başında İngiliz teknik direktörlere karşı çıktığı son 19 maçtan galip ayrıldı.

- Liverpool ligde bu sezon çıktığı 19 maçın 18’inde galip geldi. Diğer maçta ise berabere kaldı.

- Sheffield United’ın son 7 lig maçının 6’sı "2-3 GOL" arasında skorla bitti.

- Sheffield United’ın son 7 maçının 6’sı "2.5 ALT" tamamlandı.

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"Liverpool – Sheffield United" karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %60’ı Liverpool’un kazanacağı görüşünde.

Bu maçı kuponlarına ekleyen üyelerin %10'a yakını da "2.5 ÜST - 1,48" tercihine güveniyor...

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