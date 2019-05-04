Liverpool'da Salah depremi! Gözyaşlarını tutamadı...
Liverpool'un Newcastle United'la karşı karşıya geldiği maçta ağır bir sakatlık yaşayan Salah, oyunu gözyaşları içinde terk etti.
İngiltere Premier Ligi'nde Manchester City ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, zorlu maçta Newcastle United'a konuk olurken, Salah'ın sakatlanmasıyla şoku yaşadı.
Mücadeleye 11'de başlayan Mısırlı yıldız, maç 2-2 devam ederken sakatlık yaşadı. Maçın 70. dakikasında rakip kaleci ile çarpışarak sakatlanan Salah, devam edemeyince gözyaşları içinde sahayı terk etti.
Maçı sedyeyle terk eden Salah'ın direkt olarak hastaneye götürüldüğü bildirildi.
Maçı Liverpool kazandı
Öte yandan, konuk olduğu Newcastle United'ı 3-2 mağlup eden Liverpool, şampiyonluk umutlarını son maça taşıdı.
Liverpool, ligin bitimine 1 hafta kala 94 puanla maç fazlasıyla Manchester City'nin önünde liderliğe yerleşti.
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