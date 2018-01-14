Liverpool Manchester City maçı için geri sayım devam ediyor. İngiltere Ligi'nin iki büyük kulübünün karşı karşıya geleceği Liverpool Manchester City maçı, dünya çapında birçok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Peki, Liverpool Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında detaylı bilgiler

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'inin 23. hafta mücadelesinde Liverpool, Manchester City ile mücadele edecek. 14 Ocak Pazar günü oynanacak olan mücadele, TSİ 19.00'de yayınlanacak. Mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

GUARDİOLA AYIN TEKNİK ADAMI

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'yi çalıştıran Pep Guardiola, ayın teknik direktörü seçildi.



Aralık ayında Manchester ekibiyle çıktığı yedi maçta altı galibiyet, bir beraberlik elde eden İspanyol çalıştırıcı, üst üste dört kez bu ödüle layık görülen ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.



Tottenham'ın İngiliz yıldızı Harry Kane, ayın futbolcusu ödülünü alırken, Bournemouth forması giyen Jermain Defoe'nun Crystal Palace'a attığı gol de aralık ayının golü seçildi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İSTATİSTİKLER

Liverpool, Manchester City'yle oynadığı son 14 iç saha maçını kaybetmedi (10G 4B).

City'nin lig tarihinde deplasmanda daha uzun süre yenemediği tek takım Arsenal (15 maç).

İlk yarıdaki maçı 5-0 kazanan Manchester City, 1936/37'den bu yana Liverpool'u aynı sezonda iki kez yenemiyor.

İç sahada oynadığı son 13 maçta sadece dört gol yiyen Liverpool (7G 6B), kalesini dokuz kez gole kapattı.

Ligde üç maçtır galip gelen Liverpool, Aralık 2016'dan bu yana üst üste dört maç kazanamıyor, ve o dört maçlık serinin son maçı da City galibiyetiydi.

Pep Guardiola'nın resmi maçlarda en çok yenildiği iki menajerden biri Jürgen Klopp (4; Jose Mourinho'yla birlikte).

Mohamed Salah, Liverpool formasıyla Premier Lig'de çıktığı ilk 21 maçta 22 gole doğrudan katkı sağladı (17 gol ve 5 asist). Ligdeki ilk 21 maçında daha fazla gol katkısı yapan iki oyuncu var: Newcastle formasıyla Andy Cole ve Manchester United formasıyla Dwight Yorke (23'er).

Manchester City formasıyla ligde Liverpool'a en fazla gol atan oyuncu Sergio Aguero (11 maçta 6 gol).