Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
Liverpool-Arsenal maçı Türk futbolseverler tarafından da merakla bekleniyor. Premier Lig puan tablosunun üst sıralarında yer alan Liverpool ile Arsenal ligin 3. Haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
İngiltere Premier Lig'in 3. Haftası dev bir karşılaşmayla kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin efsane takımlarından Liverpool ile Arsenal, futbolseverlerin nefeslerini kesecek bir karşılaşmayla ekranlarda olacak. Ligin ilk haftasında Norwich City’i konuk eden Liverpool, Anfield’da Arsenal’ı ağırlayacak.
Peki, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
Liverpool İle Arsenal arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Maç S Sport kanalından naklen yayınlanacak.
Liverpool cephesi
İstanbul'da UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Liverpool'da as kaleci Alisson'un sakatlığı sürüyor. Adrian'ı izlemeye devam edeceğiz.
Hastalığı geçen Dejan Lovren kadroda olacak, Naby Keita ve Nathaniel Clyne'ın oynaması beklenmiyor.
41 maçtır Anfield'da kaybetmiyorlar, son 42 resmi maçta ise sadece 1 yenilgileri bulunuyor.
Arsenal cephesi
Yeni transfer Nicolas Pepe'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Granit Xhaka'nın durumları maç saati netlik kazanacak.
Arsenal'in diğer "Top 6" takımlarıyla deplasmanda oynadığı son 22 maçta galip gelememesi büyük sıkıntı.
İlk golü attıkları 26 maçın ise sadece 1'ini kaybettiler, 21'inde sahadan galibiyetle ayrıldılar.
Aralarındaki maçlar
Aralarındaki son 8 maçta Liverpool, Arsenal'e kaybetmedi. Anfield'daki son 6 maçta da Arsenal galibiyeti yok.
Aralarındaki son 12 maçta ise tam 53 gol izledik, Premier Lig tarihinin en gollü eşleşmesi...
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