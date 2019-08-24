Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLiverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
GeriFutbol Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
24.08.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?

Liverpool-Arsenal maçı Türk futbolseverler tarafından da merakla bekleniyor. Premier Lig puan tablosunun üst sıralarında yer alan Liverpool ile Arsenal ligin 3. Haftasında karşı karşıya gelecek. Peki, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?

İngiltere Premier Lig'in 3. Haftası dev bir karşılaşmayla kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin efsane takımlarından Liverpool ile Arsenal, futbolseverlerin nefeslerini kesecek bir karşılaşmayla ekranlarda olacak. Ligin ilk haftasında Norwich City’i konuk eden Liverpool, Anfield’da Arsenal’ı ağırlayacak.

Peki, Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?

Liverpool İle Arsenal arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Maç S Sport kanalından naklen yayınlanacak.

Liverpool cephesi

İstanbul'da UEFA Süper Kupa zaferi yaşayan Liverpool'da as kaleci Alisson'un sakatlığı sürüyor. Adrian'ı izlemeye devam edeceğiz.

Hastalığı geçen Dejan Lovren kadroda olacak, Naby Keita ve Nathaniel Clyne'ın oynaması beklenmiyor.

41 maçtır Anfield'da kaybetmiyorlar, son 42 resmi maçta ise sadece 1 yenilgileri bulunuyor.

Arsenal cephesi

Yeni transfer Nicolas Pepe'nin ilk 11'de olması bekleniyor. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Granit Xhaka'nın durumları maç saati netlik kazanacak.

Arsenal'in diğer "Top 6" takımlarıyla deplasmanda oynadığı son 22 maçta galip gelememesi büyük sıkıntı.

İlk golü attıkları 26 maçın ise sadece 1'ini kaybettiler, 21'inde sahadan galibiyetle ayrıldılar.

Aralarındaki maçlar

Aralarındaki son 8 maçta Liverpool, Arsenal'e kaybetmedi. Anfield'daki son 6 maçta da Arsenal galibiyeti yok.

Aralarındaki son 12 maçta ise tam 53 gol izledik, Premier Lig tarihinin en gollü eşleşmesi...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Transfer görüşmesi başladı! Gary Medel...
Liverpool Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yapılacak?
Salih Özcan 1 yıllığına Holstein Kiel'de
Son dakika: Derrick Williams Fenerbahçe için İstanbul'a geldi