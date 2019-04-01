Liverpool 17 yaşındaki kaleci Winterbottom'ı transfer etti
İngiltere Premier Ligi ekibi Liverpool, Championship ekiplerinden Blackburn Rovers'ın 17 yaşındaki kaleci Ben Winterbottom'ı kadrosuna kattı.
Premier Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Liverpool, Championship ekiplerinden Blackburn Rovers forması giyen 17 yaşındaki kaleci Ben Winterbottom'ı transfer ettiğini resmi internet sitesinden duyurdu.
10 yaşından beri Blackburn Rovers formasını giyen Ben Winterbottom, son olarak Blackburn U18 forması giyiyordu. Genç kaleci bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü.
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