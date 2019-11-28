Liverpool 1 puanı zor kurtardı
Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta maçında Liverpool sahasında Napoli ile 1-1 berabere kaldı.
Anfield'da oynanan maçta konuk ekip Napoli 21. dakikada Mertens ile maçta 1-0 öne geçti. Devre de bu sonuçla sona erdi.
65. dakikada ev sahibi Liverpool'da Dejan Lovren sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın kalan bölümünden gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 1'e puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Napoli'nin puanı ise 9 oldu.
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