Lionel Messi'ye tatilde saldırı
Barcelona’nın yıldız futbolcusu Lionel Messi, tatil için gittiği İspanya’da bir kişinin saldırısından son anda kurtuldu.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Cesc Fabregas, Luis Suarez ve Jordi Alba gibi futbolcu arkadaşlarıyla birlikte Ibiza’da tatilde olan Messi, eğlenmek için bir mekana gitti.
Burada kimliği açıklanmayan 32 yaşındaki biri, Arjantinli futbolcuya saldırmak istedi; ancak son anda araya giren güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle başarılı olamadı.
Sosyal medyaya düşen bir görüntüde Messi’nin görevliler tarafından güvenlik kordonuna alındığı görüldü.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle