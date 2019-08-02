Lille, Yusuf Yazıcı'dan vazgeçmiyor
Aylardır gündemi meşgul eden Yusuf Yazıcı’nın transferiyle ilgili gelişmeler devam ediyor.
Şu ana kadarki en ciddi teklifin sahibi olan Lille, son olarak, 16 milyon Euro’ya çıkıp 6 milyon Euro satış bedeli koyduğu Edgar Le ve sonraki satıştan yüzde 10 pay teklif etti. Ancak Trabzonspor yönetimi, bu teklifi uygun bulmadı ve görüşmeler tıkandı. KARŞI ÖNERİ SUNULDU
KARŞI ÖNERİ SUNULDU
Bonservis için 18 milyon Euro isteyen Trabzonspor, ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti. Bunu düşünmek için süre isteyen Fransız kulübü yetkililerinin önümüzdeki günlerde önceki miktarı artırıp yeniden bordo mavililerin kapısını çalması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi, istediği rakamın altında bir teklif gelmesi durumunda masaya oturmayacak.
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