Lillard, Thunder'ı evine gönderdi! Son saniye üçlüğü...
NBA Batı Konferansı Play-off beşinci maçta Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder'ı muhteşem maçın sonunda mağlup etti ve seriyi 4-1 kazandı.
NBA Batı Konferansı Play-off beşinci maçta Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder'ı 118-115 mağlup etti.
Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada Westbrook ile zaman zaman atışan Damian Lillard, uzaklardan bulduğu üçlük isabetle maçı kazandıran isim oldu. Üçlüğün ardından salonda büyük sevinç yaşarken Lillard'ın Thunder benchine dönüp eliyle 'güle güle' işareti yapması dikkat çeken detay oldu.
Lillard, 37'si ilk yarıda olmak üzere 50 sayı, 7 ribaund, 6 asist ve 3 top çalma ile oynadı. Oklahoma City Thunder'da ise Paul George’un 36 sayı ve 9 ribaundluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
1. Çeyrek: 29-37
2. Çeyrek: 61-60 (32-23)
3. Çeyrek: 88-90 (27-30)
4. Çeyrek: 118-115 (30-25)
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