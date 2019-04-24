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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: İHA / Foto: Reuters
24.04.2019 - 10:19, Son Güncelleme:

Philadelphia 76ers konferans yarı finalinde! Furkan'dan 7 sayı...

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Philadelphia 76ers konferans yarı finalinde! Furkan'dan 7 sayı...

Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, sahasında karşılaştığı Brooklyn Nets'i 122-100 mağlup ederek seride durumu 4-1 yaptı ve konferans yarı finaline yükseldi.

Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center'da karşı karşıya geldiği Brooklyn Nets'i 122-100 mağlup ederek seride durumu 4-1 getirdi ve yarı finale yükseldi. Philadelphia'nın rakibi Orlando Magic'i 4-1 geçen Toronto Raptors oldu.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, 12 dakika süre aldığı maçı 7 sayı, 2 asist ve 1 ribaund ile tamamlarken, takımda ayrıca Joel Embiid 23 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 13 sayı, 6 asistle oynayarak galibiyetin mimarlarından oldu.

Nets'te ise Ronde Hollis Jefferson 21 sayı, 2 ribaund ile oynadı. 

Damian Lillard'ın hem maçı hem turu getirdi 

Portland Trail Blazers, Moda Center'da karşı karşıya geldiği Oklahoma City Thunder'ı Damian Lillard'ın son saniye üçlüğü ile 118-115 yenerek seriyi 4-1 yaptı ve yarı finale çıktı. Portland, Denver Nugguts - San Antonio Spurs eşleşmesinin galibi ile oynayacak.

Portland'da Lillard 50 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle yıldızlaşarak takımına galibiyeti getirdi. Oklahoma'da ise Paul George'un 36, Russel Westbrook'un 29 sayısı yetmedi. 

NBA'de gecenin sonuçları şöyle: 

Batı Konferansı 
Denver Nuggets (3): 108 - San Antonio Spurs: 90 (2) 
Portland Trail Blazers (4): 118 - Oklahoma City Thunder: 115 (1) 

Doğu Konferansı 
Toronto Raptors: (4) 115 - Orlando Magic: 96 (1) 
Philadelphia 76ers: (4) 122 - Brooklyn Nets: 100 (1) 

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Philadelphia 76ers konferans yarı finalinde Furkandan 7 sayı...

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