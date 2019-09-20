Ligin gol atamayan tek takımı Göztepe, Konyaspor karşısında! iddaa'da TEK MAÇ...
Süper Lig’de 5. hafta İzmir’de, Göztepe ve Konyaspor arasındaki mücadeleyle başlarken, Canlı Bahis heyecanını her zaman olduğu gibi yüksek oranları ve artan bahis çeşitleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.
Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Göztepe, ilk 4 hafta sonunda Süper Lig’de gol bulamayan tek takım.
İlk 2 haftaki maçlarından puan çıkaramayan Göztepe, sonrasında aldığı 2 golsüz beraberlikle bu maça kadar sadece 2 puan toplayabildi.
Geçen hafta oynanan maçta Mossoro ve Napoleoni gibi hücum gücünün arttırabilecek yeni transferlere ilk 11'de yer verseler de hücumda istenen seviyeye henüz gelemediler.
İyileşen Cameron Jerome’un maç kadrosunda yer alması beklenirken, Deniz Kadah’ın sakatlığı bulunuyor.
Geçen sezon aldığı 17 beraberlikle ligin en fazla berabere kalan ekibi olan Konyaspor, bu sezona da aynı şekilde başladı ve ilk 3 haftadaki maçlarının hepsinde sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Geçen hafta ise yeni transferlerinden Farouk Miya’nın şık golüyle Denizlispor deplasmanında sezonun ilk galibiyetini aldılar. Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado’nun sakatlıkları devam ediyor.
Konuk ekip, şimdiye kadar Göztepe ile oynadığı 4 Süper Lig maçını da kazanamadı.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- İki ekip arasında Süper Lig’de oynanan son 3 maçta da karşılıklı goller atıldı.
- Göztepe, ilk 4 haftada 1,5 ortalamayla ligin en az kaleyi bulan şut üreten takımı olurken, aynı zamanda rakiplere maç başına sadece 2,8 kaleyi bulan şut üretme izni verdi.
- Bu sezon Konyaspor’un attığı gollerin hepsi karşılaşmaların ikinci yarısında atıldı.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
Misli.com üyeleri 1,50 iddaa oranıyla "2.5 ALT" tercihine güveniyor... Maç Sonucu bahislerinde ise üyelerin "beraberlik" tercihine yöneldiğini görüyoruz.
Karşılaşmanın berabere sonuçlanmasına iddaa'da 2,75 oran belirlenmiş durumda.
MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?
Tamer Tuna’nın öğrencileri sezona tutuk girdi. Son 2 haftada 1’er puan alan Göztepe, ilk 4 hafta itibariyle rakip fileleri havalandıramayan tek ekip konumunda!
Konyaspor da kontrollü oynayan bir ekip. Aykut Kocaman’ın oyun sistemi de gol yememek üzerine kurulu. Dolayısıyla bir kez daha az gollü ve düşük tempolu bir maç bizleri bekliyor gibi.
Karşılaşmanın ilk yarısında iki taraftan da temkinli bir futbol bekliyorum. İlk yarıda 2 gol çıkması sürpriz olacaktır.
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