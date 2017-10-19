Kariyerinde Bursaspor, Gaziantepspor ve Trabzonspor formalarını giyen Muhammet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sakatlığının geçtiğini ve takıma döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.



Muhammet, form tutmaya başladığını kaydederek, "Antrenmanda talihsiz bir sakatlık yaşadım ama çok şükür takıma döndüm. Lig benim için yeni başladı. Takıma, katkıda bulunmak istiyorum. Forvet oyuncusuyum, takımıma goller ve puanlar kazandırma hedefim var. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.



"Hedefim olmazsa futbol oynamamın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum." diyen Muhammet, şöyle devam etti:

"Geçmişe bakıp konuşmayı çok sevmem. Üst üste yaşadığım ağır sakatlıklar nedeniyle beklendiği şekilde ilerleyemedim. Daha 25 yaşındayım. Yaşadığım sakatlıkların birini geçiren genelde futbolu bırakıyor. Çok şükür ki bu noktalardayım, şükredecek çok şeyim var diye düşünüyorum."

Muhammet, kırmızı-beyazlı ekibe oturmaya veya sadece antrenman yapmaya gelmediğini, tek hedefinin kulübüne faydalı olmak olduğunu kaydetti.

"YABANCILIK ÇEKMEDİM"

Demir Grup Sivasspor'da beklediği gibi bir ortam bulduğunu dile getiren Muhammet, takımdaki futbolculardan çoğunu genç milli takımdan tanıdığını belirtti.

Muhammet, bunun kendisi için avantaj olduğuna işaret ederek, "Kulübün yapısı, kulüpteki düzeni, hocamızı tanıyorum. Bursaspor'da beni ilk kez A takıma alan Samet hocadır. Tanıdığım, bildiğim bir ortama gelmiş gibi hiç yabancılık çekmedim. Beklediğim gibi güzel ve huzurlu bir ortamda devam ediyorum." diye görüş belirtti.

Demir Grup Sivasspor'un forvet hattında Aroune Kone, Thievy Bifouma ve Ergin Keleş gibi oyuncuların bulunduğuna dikkati çeken Muhammet, "İyi bir forvet hattımızın olduğunu düşünüyorum. Takımımızın hücum hattında geçmişte yaşanan sorunun hep beraber üstesinden geleceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

MİLLİ FORMAYI YENİDEN GİYMEK İSTİYOR

Muhammet Demir, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı takımda göstereceği performansla yeniden A Milli Takım'da oynamak istediğini ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"En büyük hedefim, Sivasspor'da başarılı olup A Milli Takım formasını tekrar giymek. Milli takımın bende çok farklı bir yeri var. Bütün yaş gruplarında milli formayı giydim, A Milli Takım'da da oynadım. Açıkçası oraya dönmeyi çok istiyorum. Ayrıca kendimi bildim bileli Avrupa'ya gitmeyi hedefliyorum. Bazı sebeplerden dolayı bu olmadı. Kulüpler engelledi, daha sonra sakatlıklar engel oldu ama benim için hiçbir şey bitmiş değil."

Muhammet, eski takımı Trabzonspor'un genç futbolcuları Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın performanslarını gördükçe mutluluk duyduğunu, iki oyuncunun da çok daha iyi yerlere geleceklerinden emin olduğunu sözlerine ekledi.