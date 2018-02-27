Liderlik savaşını VakıfBank kazandı
CEV Şampiyonlar Ligi’nin D Grubunda ilk iki takım arasına kalmayı garantileyerek adlarını altılı play off turuna (çeyrek final)’e yazdıran iki Türk takımının liderlik savaşında gülen taraf VakıfBank oldu.
Rusya’nın Dinamo Moskova ve Polonya’nın Lodz takımlarını geride bırakan Galatasaray ve Vakıfbank guruptan lider çıkarak kura avantajı yakalamak için dün İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonunda karşı karşıya geldiler. VakıfBank kadrosunda bulundurduğu Oimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu görmüş tecrübeli oyuncularıyla maça ağırlığını koyunca liderlik savaşında gülen taraf oldu.İki takımımızın altılı play off turunda rakipleri Cuma günü Lüksenburg’da çekilecek kurayla belirlenecek.
ZEVKLİ MÜCADELE
İlk sette VakıfBank Zhu’nun ürettiği 7 sayıya Lonneke ve Milena’nın katkıları da eklenince sarı siyahlı ekip 21-25’le 0-1 öne geçti. İkinci sette de VakıfBank’ın üstünlüğü vardı. Setin son bölümünde Galatasaray farkı azaltsa da VakıfBank 22-25’le durumu 0-2 yaptı. Bu skorla VakıfBank grubundan lider çıkmayı garantileyince tutuk oynadığı üçüncü sette Neslihan’ın servislerden ve file önünde takımına kazandırdığı sayılarla 25-22 kazanan Galatasaray skoru 1-2 yaptı. Dördüncü seti baştan itibaren önde götürmesine rağmen sarı kırmızılılar set sayısında Neslihan’ın hatasıyla kullanamayınca VakıfBank’ın yeniden oyuna tutundu ve 26-24’le maçı 1-3 kazanmayı bildi. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Zhu olurken Galatasaray’da da Neslihan takımına 19 sayı kazandırdı.
Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu
Hakemler: Helio Ormonde(xxx) (Portekiz ), Fernandez Fuentes (xxx) (İspanya)
Setler: 21-25, 25-22, 22-25, 26-24
Süre: 28’, 28’, 29’, 30’ (1.55)
GALATASARAY: Jack(9), Gamze(2), Rabadzhıeva (13), Ruseva(9), Neslihan(19), Kosheleva(17), Gizem(L), Nursevil (2), Cansu (1), Aslı (5), İlkin (-)
VAKIFBANK: Gözde(13), Milena(12), Naz(1), Zhu(29),Lonneke (12), Kübra(10),Gizem (L), Kelsy (-), Melis (-), Cansu (1)
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