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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Voleybol Liderlik savaşını VakıfBank kazandı
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Sıradaki Haber:Sarı Melekler galibiyetle veda etti 3-1

Voleybol
Süleyman ARAT
27.02.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

Liderlik savaşını VakıfBank kazandı

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CEV Şampiyonlar Ligi’nin D Grubunda ilk iki takım arasına kalmayı garantileyerek adlarını altılı play off turuna (çeyrek final)’e yazdıran iki Türk takımının liderlik savaşında gülen taraf VakıfBank oldu.

Rusya’nın Dinamo Moskova ve Polonya’nın Lodz takımlarını geride bırakan Galatasaray ve Vakıfbank guruptan lider çıkarak kura avantajı yakalamak için dün İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonunda karşı karşıya geldiler. VakıfBank kadrosunda bulundurduğu Oimpiyat ve Dünya Şampiyonluğu görmüş tecrübeli oyuncularıyla maça ağırlığını koyunca liderlik savaşında gülen taraf oldu.İki takımımızın altılı play off turunda rakipleri Cuma günü Lüksenburg’da çekilecek kurayla belirlenecek.

ZEVKLİ MÜCADELE

İlk sette VakıfBank Zhu’nun ürettiği 7 sayıya Lonneke ve Milena’nın katkıları da eklenince sarı siyahlı ekip 21-25’le 0-1 öne geçti. İkinci sette de VakıfBank’ın üstünlüğü vardı. Setin son bölümünde Galatasaray farkı azaltsa da VakıfBank 22-25’le durumu 0-2 yaptı. Bu skorla VakıfBank grubundan lider çıkmayı garantileyince tutuk oynadığı üçüncü sette Neslihan’ın servislerden ve file önünde takımına kazandırdığı sayılarla 25-22 kazanan Galatasaray skoru 1-2 yaptı. Dördüncü seti baştan itibaren önde götürmesine rağmen sarı kırmızılılar set sayısında Neslihan’ın hatasıyla kullanamayınca VakıfBank’ın yeniden oyuna tutundu ve 26-24’le maçı 1-3 kazanmayı bildi. Maçın en skorer ismi 29 sayıyla Zhu olurken Galatasaray’da da Neslihan takımına 19 sayı kazandırdı.

Salon: Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Helio Ormonde(xxx) (Portekiz ), Fernandez Fuentes (xxx) (İspanya)

Setler: 21-25, 25-22, 22-25, 26-24

Süre: 28’, 28’, 29’, 30’ (1.55)

GALATASARAY: Jack(9), Gamze(2), Rabadzhıeva (13), Ruseva(9), Neslihan(19), Kosheleva(17), Gizem(L), Nursevil (2), Cansu (1), Aslı (5), İlkin (-)

VAKIFBANK: Gözde(13), Milena(12), Naz(1), Zhu(29),Lonneke (12), Kübra(10),Gizem (L), Kelsy (-), Melis (-), Cansu (1)

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