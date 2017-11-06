Lider her yerde zirvede! Galatasaray...

Yenilenen kadrosuyla sezona iyi başlayan ve ilk haftada oturduğu liderlik koltuğunu rakiplerine kaptırmayan sarı-kırmızılı ekip, ligde puan, galibiyet, gol atma, topa sahip olma, isabetli şut, pas yüzdesi istatistiklerinde zirvede bulunurken, en az mağlup olan ve gol yiyen takım unvanını taşıyor.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, gol krallığı yarışında zirveyi Göztepeli Adis Jahovic ile paylaşırken, Tolga Ciğerci en golcü orta saha, Maicon Roque de en golcü savunma oyuncusu olarak öne çıkıyor.



- En çok puan toplayan



Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok puan kazanan takım olma başarısı gösterdi.

Ligde 26 puan toplayan sarı-kırmızılı takım aynı zamanda, son 12 sezondaki en başarılı performansını sergiledi.

Galatasaray'ı 23 puanı olan Medipol Başakşehir ile 21 puanı bulunan Beşiktaş takip ediyor.



- En çok kazanan, en az yenilen



Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en çok maç kazanan ve en az maç yitiren ekip unvanına sahip.

En fazla maç kazanan ekipler sıralamasında 8 galibiyetle ilk basamakta bulunan Galatasaray'ı, 7 maçını kazanan Medipol Başakşehir ile altışar galibiyeti olan Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor izliyor.

Ligde sadece bir kez yenilen sarı-kırmızılı takımı, bu istatistikte de ikişer yenilgiyle Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Kayserispor ve Fenerbahçe takip ediyor.



- En çok gol atan, en az gol yiyen



Süper Lig'in en skorer takımı konumunda bulunan Galatasaray, aynı zamanda en az gol yiyen ekip olarak da öne çıkıyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 26 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımın ardından bu istatistikte, 24 golle Aytemiz Alanyaspor ile 22'şer golle Bursaspor ve Göztepe geliyor.

Kalesinde sadece 9 gol gören Galatasaray'ı, en az gol yiyen takımlar sıralamasında 12 golle Beşiktaş, 13'er golle de Medipol Başakşehir ve Kayserispor izliyor.



- Topa sahip olma, isabetli şut ve başarılı pas yüzdesi



Galatasaray, Süper Lig'de topa sahip olma, isabetli şut çekme ve en başarılı pas yüzdesinde de ilk sıraya sahip.

Topa sahip olma istatistiğinde yüzde 60 ile zirvede yer alan sarı-kırmızılı takım, maç başına isabetli şut çekmede ise 5,5 ile ilk basamağı Aytemiz Alanyaspor ile paylaşıyor.

Galatasaray, başarılı pas yüzdesinde ise 83,6 ile rakiplerinin önünde yer alma başarısı gösteriyor.



- Golcüleri de ilk sırada



Galatasaraylı futbolcular Bafetimbi Gomis, Tolga Ciğerci ve Maicon Roque, Süper Lig'de mevkilerine göre en golcü futbolcular olarak öne çıkıyor.

Sarı-kırmızılı formayla 11 kez fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında Göztepeli Adis Jahovic ile zirvede bulunuyor.

Galatasaray'da Tolga Ciğerci, 6 golle ligin en skorer orta saha, Maicon da 4 golle en golcü savunma oyuncusu istatistiğinde ilk sırada yer alıyor.