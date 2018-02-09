Lewandowski transferinde sıcak gelişme! Real Madrid...
Şampiyonlar Ligi ikinci turunda temsilcimiz Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak olan Bayern Münih'in golcü futbolcusu Robert Lewandowski, Real Madrid'e transfer olacağına yönelik iddiaları yanıtladı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bayern Münih'in golcü futbolcusu Robert Lewandowski'nin gelecek yaz Real Madrid'e transfer olacağı iddia edilmişti.
CEVAP VERDİ
Marca ve Der Spiegel gibi önemli gazetelerin sayfalarına taşıdığı iddiaya Lewandowski'den ise ilginç bir karşılık geldi.
Polonyalı golcü, "Bu tip dedikodularla ilgilenmiyorum. Dolayısıyla spekülasyonlar veya dedikodular üzerine söyleyecek bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.
Yıldız futbolcu, menajerinin Real'le görüştüğüne yönelik iddiaya ise "Bu konu hakkında bilgim yok. Benim tek hedefim, bu sezon minimum 30 gol atmak." şeklinde yanıtladı. (Fanatik)
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