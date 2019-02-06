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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriLevent Şahin: “Yeni transferler uzun yıllardır burada gibi”
GeriFutbol Levent Şahin: “Yeni transferler uzun yıllardır burada gibi” 
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Futbol
06.02.2019 - 23:40, Son Güncelleme:

Levent Şahin: “Yeni transferler uzun yıllardır burada gibi” 

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Levent Şahin: “Yeni transferler uzun yıllardır burada gibi” 

Hatayspor karşısında 2-0 kazanan Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Takım olarak 10 kişi kalan rakiplerine karşı daha etkili olmaları gerektiğini söyleyen Şahin, yeni transferlerin de şu ana kadar takıma çabuk uyum sağladığını ifade etti. 

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor’u sahasında 2-0 mağlup eden Galatasaray’da, Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu.

Teknik Direktör Fatih Terim’in, babası Talat Terim’in vefatı nedeniyle takımın başına olmamasından dolayı maçta kulübede görev yapan Levent Şahin, karşılaşma sonrasında da basın toplantısında konuşan isim oldu. Amaçlarının avantajlı bir skor almak olduğunu söyleyen Şahin, “Sonuç olarak avantaj elde ettiğimizi düşünüyoruz ama Galatasaray olarak 10 kişi kalan rakibe karşı daha tempolu oynayabilirdik. Rakibimizi de performansından dolayı tebrik ediyoruz” dedi. 

Sinan Gümüş’ün oyundan çıkarken ıslıklanmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Levent Şahin, “Maçı seyrettikten sonra daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz. Taraftar ve oyuncu arasında bu olabiliyor. Oyuncunun performansıyla ilgili olarak maçı bir kez daha izledikten sonra daha doğru bir yorum yapabiliriz” dedi. Takıma yapılan transferlerin şu ana kadarki uyumuyla ilgili de konuşan Şahin, “Devre arası yapılan transferlerde oyuncunun adaptasyonu uzun sürebiliyor. Bugün oynayan yeni transferlerle ilgili olarak da maçı tekrar izlediğimiz takdirde yorum yapabiliriz. Ama antrenmanlar olsun, kamp olsun, bütün yeni transferler uzun yıllardan bu yana Galatasaray’ın oyuncusu gibi hareket ediyorlar” diyerek sözlerini tamamladı. 

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