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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.01.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Levent Piriştina Bucasporlu taraftarlarla buluştu

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Levent Piriştina Bucasporlu taraftarlarla buluştu

TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup ekiplerinden Bucaspor’da yaşanan idari ve mali krizlerin ardından taraftar temsilcileri, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’yı makamında ziyaret etti.

Her zaman kulübe destek olmasına rağmen çıkan eleştirileri ve tartışmaları anlamakta güçlük çektiğini futbolseverlere ileten Piriştina, "Yemeğinden mazotuna, takım otobüsünden formasına, taraftar ulaşımından yabancı futbolcu ödemelerine kadar her türlü talebi karşıladık. Takımı ipten aldık. Buca Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Var gücümüzle kulübümüzün güzel günler yaşaması için çalışırken, belediyemiz hiç destek olmuyormuş gibi açıklamalar yapılıp kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini anlamıyorum" dedi.

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’ın kendisine 7 maddelik liste verdiğini belirten Piriştina, "Listedekileri harfiyen yaptım. Gıda, giyim, yakıt, ulaşım desteğinin yanında kulübün tesislerinde başlattığımız yenileme ve tadilat çalışmalarını da sürdürüyoruz. Tesislerde bir binayı misafir kulüp ve ekiplerin konaklayabilmeleri için kiralayabilecek hale getirerek sürekli gelir kaynağı yaratma yönündeki tadilat çalışmalarımız devam ediyor. Her mali krizde devreye girerek Bucaspor’un küme düşmesine ve puanın silinmesine engel olduk. Bucaspor’un yanında olan iki kurum var. Biri belediye ve ne istedilerse yapmamıza rağmen durmadan tartışılıyoruz. Anlamak mümkün değil, yukarda Allah var" diye konuştu.

Bucaspor’un futbolcu ve personel maaşları harici tüm giderlerini belediye olarak karşıladıklarını sözlerine ekleyen Başkan Levent Piriştina şöyle devam etti:

"Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık. Hatta maç kazanılması durumunda 25 bin TL prim vereceğimi söyledim. Belediyenin elinden daha ne gelir? En krizsiz olacağımız zamanda kriz yaratılıyor. Bizim kimseyle davamız yok. Kimseyi kırmayalım. Bucaspor’un içine siyaset sokmayalım. Bize inanın, güvenin, sabırlı ve dikkatli adımlar atın, soğukkanlı olun. Yetişebildiğimiz yere kadar yetişiyoruz. Niyetimiz iyi, provokasyonları ortadan kaldıralım." Bucaspor taraftar temsilcileri, destekleri için Başkan Piriştina’ya teşekkür ederek, Bucaspor atkısı hediye etti.



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