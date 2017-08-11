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Fransız basını Trabzonspor'u şampiyon gösterdi

Fransız spor gazetesi L’Equipe yapmış olduğu süper lig analiz haberinde ortalığı ayağa kaldıracak bir haber paylaşımında bulundu. L’Equipe gazetesi, süper lig analizinde son 10 yılın şampiyonlarını bir liste halinde okurlarına duyururken inanılmaz bir hata yaparak Fenerbahçeli taraftarları kızdırırken Trabzonlu taraftarları ise sevindirmiş oldu.

Hürriyet Haber
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Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, Türkiye'de tartışmalı olan 2010-2011 sezonunun şampiyonunu 'Trabzonspor' olarak yazdı.

Bu transfer döneminde Türkiye'ye Fransız ekolünden gelen oyuncuların transfer edilmesi Fransa'da da geniş yankı uyandırdı.

Ünlü spor gazetesi L'Equipe de bugün başlayacak yeni sezon öncesi iki sayfasını Türkiye Süper Ligi'ne ayırarak Fransız ekolünden gelen oyuncuların haritasını çıkardı.

Türkiye Ligi ile ilgili okuyucularına geniş bilgiler veren gazete ayrıca Süper Lig'de son on yılda şampiyon olmuş takımları da listeledi. L'Equipe, Fenerbahçe ve Trabzonspor camiaları arasında tartışmaya sebep olan 2010-2011 sezonunun şampiyonunu Trabzonspor olarak gösterdi.

İşte o liste;

Fransız basını Trabzonsporu şampiyon gösterdi

Son 10 şampiyon başlığı ile verilen listede 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor yazıldı.

 

İki sayfa olarak analiz yaptığı Türkiye süper liginde ne çok da “Come To Beşiktaş” sloganı ve Başakşehir’in başarılarına dikkat çekildi. Bunun yanı sıra ülkemizde futbol oynayan Fransız futbolcular da bu analiz içinde kendine yer buldu.

L'EquipeFenerbahçeTrabzonspor
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