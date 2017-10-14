Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'la aynı grupta yer alan RB Leipzig'in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, Vodafone Park'ta 2-0 kaybettikleri Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

Alman basınına uzun bir röportaj veren Hasenhüttl, İstanbul'daki atmosferle ilgili şunları söyledi:

İstanbul'da sıra dışı bir şey yaşadık. Bunun aynısı Monaco'da ya da Porto'da olmayacak çünkü Avrupa standardı bu değil. En gürültülü statlar İstanbul'un yanında hiçbir şey. Atmosfer sağır edici ve acı vericiydi. Genç bir takım olarak burada oynamak kolay değildi. Ancak rövanşta farklı bir oyun sergileyeceğimize inanıyorum.

Hasenhüttl, 'İstanbul'daki atmosfer eğlenceli miydi?' sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Hayır, öyle değildi. 140 desibelde oyuncularıma bir şeyler aktarabilmeyi hayal edemiyorum. Bu, gerçekten bir teknik direktör için çok zor. Şenol Güneş'e hala sağır olmadığı için saygı duyuyorum. (Yeni Şafak)