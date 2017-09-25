Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl: Beşiktaş hızlı ve etkili oynuyor

Karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hasenhüttl, "Favori gösterilmek güzel bir şey ama benim için önemli değil. Önemli olan ilk dakikadan itibaren uyum sağlamamız. Cesur ve az hatayla oynarsak buradan puan ya da puanlarla ayrılacağımızı düşünüyorum." dedi.

Beşiktaş'ın hızlı ve etkili oynadığını aktaran Avusturyalı teknik adam, şunları kaydetti:

"Biz genç bir takımız. Beşiktaş hızlı ve etkili oynuyor. Bu seviyede herkes hızlı oynamak zorunda yoksa Şampiyonlar Ligi'nde tutunamaz. Kompakt oynamamız, alan daraltmamız ve bire bir yakalanmamamız lazım. Defansif oyunda yardımlaşmamız önemli. Quaresma ve Babel'in kanatlarda etkin olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'ın hücum anlamında zengin olduğunun farkındayız. Hibrit çim oyunumuzu olumlu anlamda etkileyebilir."

Hasenhüttl, Beşiktaş'ın hafta sonu Fenerbahçe ile oynadığı maçı izlemediğini ve derbide yaşananların kendisini ilgilendirmediğini belirtti.

Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve Leipzig'e transfer olan Portekizli oyuncu Bruma'nın yarınki maçta forma giyip giymeyeceğiyle ilgili bir soruya Hasenhüttl, "Bruma'nın burada çok sevildiğini gördüm. Yaptığı iş çok takdir edilmiş. Biz de kendisini bu yüzden transfer ettik. Kendisinden faydalanıp faydalanmayacağımızı göreceksiniz." yanıtını verdi.

Hasenhüttl, takımda sakatlığı bulunan oyuncuların durumuyla ilgili olarak ise "Şanslıyız ki buraya 18 kişi gelebildik. Keita ve Kampl'ın durumlarını son antrenmanda gözden geçirdikten sonra hazır olup olmadıklarına bakacağız. Onlar dışında sakatlık sorunumuz yok." ifadelerini kullandı.

Avusturyalı teknik adam ayrıca, havalimanında çok iyi karşılandıklarını belirterek, yaşanan küçük problemin kendilerinden kaynaklandığını sözlerine ekledi.

- Gulacsi: "Buraya puan almak için geldik"

Basın toplantısına katılan Leipzig'in Macar kalecisi Peter Gulacsi, İstanbul'a puan almak için geldiklerini dile getirerek, "İlk Şampiyonlar Ligi deplasmanı öncesinde çok heyecanlı ve motiveyiz. Takım olarak maçı heyecanla bekliyoruz. Hafta sonu iyi bir maç çıkardık ve bu bize moral oldu. Buraya puan almak için geldik." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın takım halinde etkili bir futbol oynadığını aktaran Gulacsi, şunları ifade etti:

"Beşiktaş'ın ofansif anlamda güçlük yaşatacağını biliyoruz ama forvet hattında bana şu anda uykusuz gece yaşatacak kimse yok. Beşiktaş'ın takım halinde etkili oynadığını biliyorum. Onlar bizden daha çok tecrübe yaşamış oyuncular ama biz de genç ve hırslıyız. Bu sezona iyi bir başlangıç yaptık. Berabere kalmış olsak da Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladık. Tecrübe kazanıyoruz. Mümkün olduğunca az hata yapıp daha iyi bir geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Yarın bizi bekleyen müthiş bir atmosfer var. Bunu büyük bir heyecanla bekliyoruz."

- Leipzig hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş ile yarın karşı karşıya gelecek Leipzig, müsabaka için son antrenmanını maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirdi.

İdmanın basın mensuplarına açık tutulan ilk 15 dakikalık bölümünde Alman ekibinin oyuncuları, ısınma, koşu ve pas çalışmaları yaptı.

Beşiktaş ile Leipzig arasındaki mücadele, yarın Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak.