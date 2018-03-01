Leipzig-B.Dortmund maçı şifresiz yayınlanıyor!
Spor Arena canlı yayınlarına devam ediyor… Bundesliga'daki ikincilik mücadelesi kıran kırana geçiyor. Leipzig ile Borussia Dortmund arasındaki karşılaşma cumartesi akşamı hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan naklen yayınlanacak.
hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan dev hamle...
Almanya Ligi Bundesliga'daki ikincilik mücadelesi nefesleri kesiyor... Lider Bayern Münih'in ardından ikincilik biletini kapmak isteyen iki takım Leipzig ile Borussia Dortmund cumartesi akşamı karşı karşıya geliyor.
BU MAÇ DA KAÇMAZ...
İki haftadır hurriyet.com.tr ve Spor Arena, Bayern Münih'in, Bundesliga mücadelelerini naklen yayınlamıştı...
Bu hafta da Galatasaray'dan tanıdığımız Brumalı Leipzig, Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Cumartesi akşamı saat 20.30'da oynanacak karşılaşma hurriyet.com.tr ve Spor Arena'dan HD kalitesinde naklen yayınlanacak.
CUMARTESİ İÇİN TEK ADRES
Bundesliga’nın 25. haftasındaki önemli maç saat 20.30'dan itibaren sadece ve sadece hurriyet.com.tr ve Spor Arena'da olacak...
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