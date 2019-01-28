Latovlevici'nin olay fotoğrafı! Bacağı...
Bursaspor'da forma giyen Iasmin Latovlevici, bacağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bursaspor'un Rumen oyuncusu Iasmin Latovlevici, İnstagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.
Rumen futbolcu, bireysel antrenmanının ardından baldırının yer aldığı bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Daha önce Galatasaray forması da giyen tecrübeli futbolcunun paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.
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