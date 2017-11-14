La Liga'ya video hakem gelecek sezon geliyor



Madrid'de bir konferansta konuşan Tebas, bu yıl Almanya, Portekiz, İtalya ve İngiltere (Premier Lig'de şahin gözü) liglerinde kullanılmaya başlanan VAR'ın 2018-2019 sezonundan itibaren La Liga'da uygulanacağını söyledi.

Bu arada UEFA ve FIFA'yı "Diğer kurumlara danışmadan ve olası kötü etkileri düşünmeden karar almakla" suçlayan Tebas, "Futbol ve endüstrisi 10 yıl önceki gibi değil. Ulusal liglerle anlaşmaksızın karar alınamaz. Oturup konuşmak lazım. UEFA ve FIFA ulusal liglerin sayesinde var. Tehlikedeyiz. 2018-2021 yıllarında Şampiyonlar Ligi'nin dağılımı, İspanyol kulüplerinin yararına oldu ancak İspanyol liginin yapısı için çok tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.

La Liga'nın canlı yayın haklarında, diğer spor dalları ve Netflix gibi başka paralı televizyon kanallarıyla çok büyük rekabette olduğunu kaydeden Tebas, "2018-2022 yıllarında La Liga'nın canlı yayın haklarından İspanya'da 2 milyar 300 milyon avro, yurt dışından ise 1 milyar avro gelir elde etmeyi bekliyoruz. La Liga, canlı yayın hakları satışını organize etmek için 80'den fazla ülkede ofis açtı." şeklinde konuştu.

Öte yandan, "Öyle görünüyor ki Katalonya'nın bağımsızlık meselesi tarih oldu." diyen LFP Başkanı, Barcelona ve Espanyol gibi Katalan kulüplerinin La Liga'dan ayrılacağı iddialarının gündemden düşmesinin İspanyol futbolu için olumlu olduğunu ifade etti.

Tebas, son olarak geçen yaz Barcelona'dan rekor rakamla (222 milyon avro) Brezilyalı Neymar'ı transfer eden Paris Saint-Germain (PSG) Kulübünün "fair play" kurallarına uymadığını savundu. LFP Başkanı, "PSG'nin hile yaptığından eminim. PSG gibi kulüpler, devlet desteği alarak diğer kulüplerin yanında kendilerini avantajlı hale getirdi ve transfer piyasasını şişirdi. Temiz bir rekabet olması için çalışmalı ve bu tip kuralsızlıkları denetlemeliyiz." yorumunu yaptı.