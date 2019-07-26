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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
26.07.2019 - 19:31, Son Güncelleme:

La Liga'da maç günü kararı tartışma yarattı

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La Liga'da maç günü kararı tartışma yarattı

 İspanya Futbol Federasyonundan sorumlu hakimin, La Liga maçlarının sadece cumartesi ve pazar günü oynanabileceği yönündeki kararı tartışmaya sebep oldu. - La Liga kurumu: "Bu karar, maç yayın haklarıyla ilgili 2 milyar avrodan fazla bedelle imzalanmış sözleşmeleri tehlikeye atar. Maç günlerine ve saatlerine karar verme yetkisi sadece La Liga'dadır" 

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga) ve 2. Ligi (La Liga 1/2/3) maçlarının sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceği yönündeki karar, tartışmalara neden oldu.

RFEF'in bünyesinde bulunan ve lig karşılaşmalarıyla ilgili yasal kararları alan maç kurulu hakimi Carmen Perez, federasyonun onayladığı lig fikstürü takvimindeki gün ve saatlerle uyuşmadığı gerekçesiyle La Liga ve La Liga 1/2/3 maçlarının cuma ve pazartesi akşamları oynanamayacağını duyurdu. 
Hakim Perez, RFEF'in özel bir kararı olmadıkça lig maçlarının cumartesi ve pazar günü oynanması gerektiğini, takvime La Liga'nın karar vereceğini belirtti. 
La Liga kurumu ise RFEF'in kararına sert tepki göstererek, "Bu karar, maç yayın haklarıyla ilgili 2 milyar avrodan fazla bedelle imzalanmış sözleşmeleri tehlikeye atar. Maç günlerine ve saatlerine karar verme yetkisi sadece La Liga'dadır." açıklamasını yaptı. 

RFEF ile La Liga kurumlarını karşı karşıya getiren maç günleri tartışmasıyla ilgili sorun, 7 Ağustos'ta görülecek davayla nihai olarak çözüme kavuşacak. 
İspanyol basını, RFEF'in aldığı kararın değişmemesi halinde, maç canlı yayınlarından dolayı imzalanan ve cuma ile pazartesi günlerinin de dahil olduğu sözleşmelerin iptali durumunda La Liga'nın büyük rakamlarda tazminat ödeyebileceğini iddia etti. 

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