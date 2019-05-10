Küme düşme hattında kritik maç! Bursaspor'un iddaa oranı yükseldi...
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasını Antalya'da açıyoruz. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'daki değişime göz atalım...
- Charles cezalı, Salih Dursun ve Serdar Özkan sakat.
- İç sahada oynadıkları son 3 maçı kaybetmediler. (3 maç - 7 puan)
- Son 3 sezonda Bursaspor'u Antalya'dan eli boş gönderdiler.
BURSASPOR
- Ameliyat olan Barış Yardımcı, sezonu kapadı ve kalan haftalarda görev alamayacak. Yusuf Erdoğan ise cezası nedeniyle yok.
- Son 7 lig maçında galibiyetleri yok! (3 beraberlik - 4 mağlubiyet)
- Deplasmanda en son, lig sonuncusu Akhisarspor'u yenmişlerdi. (25 Kasım 2018)
- 1,90'a kadar düşen Bursaspor'un iddaa oranı, 2,00'ye yükseldi...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Hem Antalyaspor'un, hem de Bursaspor'un son 3 lig maçının 2'si 2-3 gol aralığında bitti. (TGS 2-3)
- Aralarındaki son 10 maçın sadece 1'inde beraberlik çıktı. (5 Antalyaspor - 4 Bursaspor)
- Bursaspor'un ligdeki 15 maçı beraberlikle sonuçlandı. (Bu alanda lig lideri!)
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Göztepe deplasmanında tutuk bir görüntü sergileyen Antalyaspor, 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı. Son 30 dakikayı 10 kişi tamamlamaları da onları bir hayli olumsuz etkiledi. Doukara'nın yokluğunda Mevlüt Erdinç, ortaya koyduğu başarılı performansla takdir topluyor. 31 yaşındaki tecrübeli forvet, ligde son 4 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
Bursaspor'da moraller bozuk. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Erzurumspor'a 2-0 kaybettiler. Mesut Bakkal da yeşil beyazlıların kötü gidişatına çare olamadı. 7 maçtır kazanamıyorlar ve mevcut performanslarıyla işleri de oldukça zor.
Bursaspor'un galibiyete ihtiyacı var ancak hiç bir şekilde güven vermiyorlar. Antalyaspor'da Mevlüt formda. Akdeniz ekibi ligdeki son 6 maçını da boş geçmedi. İki takımdan da karşılıklı goller bekliyorum.
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