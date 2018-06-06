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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.06.2018 - 22:50, Son Güncelleme:

Kulüpler Birliği iftarında başkanlar buluştu

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Kulüpler Birliği'nin düzenlediği iftar yemeğinde Beşiktaş Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç aynı masada oturdular.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, rakipleriyle saha içinde korakor, saha dışında ise yapıcı bir şekilde rekabet edeceklerini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı, Swiss Otel'de iftar yemeği verdi. Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekilleri Servet Yardımcı, Ali Dürüst ve Nihat Özdemir ile TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu'nun da katıldığı iftarda, Beşiktaş Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz de hazır bulundu.

 

Kulüpler Birliği iftarında başkanlar buluştu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, iftar yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün uzun bir aradan sonra Kulüpler Birliği Vakfı'nın organizasyonunda başkan düzeyinde temsil edilmesine ilişkin Koç, "Yola çıktığımızdan beri aynı şeyi söylüyoruz: Saha içinde korakor, saha dışında ise yapıcı rekabet. Niçin yapıcı rekabet? Hepimizi ilgilendiren, bu işin seyir zevkini, maddi değerini arttırmak ve dünyada daha tanınır hale getirmek. Bunu yapabilmek için birbirimizle konuşabiliyor olmamız lazım. Size garip gelen şeyler bana çok normal geliyor. Beklentilerinizi karşılayamadıysam özür dilerim." ifadelerini kullandı.

İftar daveti için Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Orman'a da teşekkür eden Koç, Galatasaray Kulübü ile ilişkilerin daha iyi olacağı söylemleri hakkındaki soru üzerine, "Şu soruyu sormak zorunda kalman bile işin ne kadar garip olduğunu gösteriyor. Çok güzel sohbet oldu. Bu gibi toplantıları daha sık yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.



Kulüpler Birliği iftarında başkanlar buluştu

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