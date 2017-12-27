Kudüs koreografisini 144 saatte hazırladılar!

Daha önce birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yapan Konya Büyükşehir Belediye Stadı, A Milli Futbol Takımı'nın 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Letonya, Hollanda ve İzlanda müsabakalarında milli coşkuya sahne oldu. Toplam 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Belediye Stadı, cumartesi günü oynanan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçında büyük bir görsel şova ev sahipliği yaptı.



Nalçacı Gençlik Derneği yöneticilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen dev gösteride, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına tepki gösterildi.

Derneğin proje koordinatörü Himmet Güleçyüz, görsel şölen için yapılan hazırlıkları AA muhabiri ile paylaştı.

Kudüs'ün Müslümanların ortak değeri olduğunu ve ABD'nin skandal kararının dünyada tepki çektiğini vurgulayan Güleçyüz, Fenerbahçe karşılaşması öncesi tribünlerden de bu konuda bir mesaj vermek istediklerini anlattı.



Güleçyüz, koreografiyi hazırlarken Türkiye'de daha önce yapılanlardan daha büyük bir çalışmaya imza atmaya çalıştıklarını belirterek, "Genellikle bu işi yapanlar dijital ortamda hazırlıyorlar. Biz konu Kudüs olunca 'Gecemizi gündüzümüze katalım ve çok güzel, el emeği bir çalışma yapalım.' diye düşündük." ifadelerini kullandı.

SLOGANI ERDOĞAN'DAN ESİNLENEREK HAZIRLADILAR

Koreografinin ana temasının Mescid-i Aksa olması yönünde karar verdiklerini aktaran Güleçyüz, şöyle devam etti:

"Daha sonra Mescid-i Aksa'nın yanına bir şeyler daha eklemek istedik. Filistin direnişinin sembolü Hanzala aklımıza geldi. Sloganı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan esinlenerek hazırladık. Dünya genelinde Filistin ve Kudüs üzerine özel çaba harcamasından dolayı bu kararı verdik. Son olarak da Kudüs'ün fatihi Selahaddin Eyyubi'den feyzalarak, 'Kudüs yeni Selahaddinler bekler' sloganını yazdık. Bu şekilde koreografimiz oluştu."



Güleçyüz, çalışmanın el emeği göz nuru olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Çizimini kendimiz yaptık. Rulolarla, fırçalarla kendimiz boyadık. Ekibimizde profesyonel olarak çalışan sadece dağcılar vardı. Dağcılar iplerin asılmasına yardımcı oldu. Geriye kalan her şeyi amatör insanlar yaptı. Koreografide; 3 bin metrekare kumaş, 6 bin metre halat, 3 bin metrekare file ve 500 kilo yağlı boya kullandık. Bu projeyi hazırlayalım dediğimizde Fenerbahçe maçına 10 gün vardı. Birkaç günlük onay sürecinden sonra maçtan bir hafta önce cumartesi gecesi haber geldi. Pazar sabahı başladık. Tasarım dahil 6 günlük bir süremiz vardı. Gece ve gündüz iki vardiya çalıştık."



Kudüs'ün işgal altında olduğunu ve bu durumun tüm Müslümanları üzdüğünü ifade eden Güleçyüz, "Kudüs'e tribünlerden destek olmak istedik. Bu koreografiyle,'Filistin'in yanındayız. Kudüs Müslümanlarındır. Bütün dünya bunu böyle bilsin.' mesajını vermek istedik." diye konuştu.



Geçen hafta cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesinde Konyaspor taraftarı, doğu kale arkası tribününde Mescid-i Aksa'nın 3 boyutlu görselinin yer aldığı ve üstünde "Kudüs yeni Selahaddinler bekler" yazan koreografi yapmıştı. Koreografide; Mescid-i Aksa, Kudüs fatihi Selahaddin Eyyubi ile Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala'nın elinde Filistin ve Türk bayrağına yer verilmişti.