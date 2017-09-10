Kritik su molası!

Galatasaray’ı kendine getiren 25.dakilkada verilen su molası oldu...Neden derseniz hemen aktarayım.

Galatasaray takımı ligin ilk 3 haftasında aldığı 9 puan ve pozitif futbolunun etkisi ile olacak ki Antalya’da sahaya aşırı ve tehlikeli bir özgüvenle sahaya çıktı. Tehlikeli ve aşırı bir özgüven içinde sahaya çıkmış bir görüntü verdi Galatasaray..

Tüm takımda ‘Nasıl olsa kazanırız’ mantığını anlatırcasına garip bir rahatlık vardı. Ve Galatasaray takımı içindeki bu tehlikeli özgüven de Antalyaspor’un ilk 24 dakikada baskı kurmasına neden oldu. Ancak Antalyaspor, cezayı kesemedi. Ve 25.dakikada alınan su molasında Tudor, deyim yerinde ise adeta kükredi saha kenarında oyuncularına sinirli çıkışı tribünden net şekilde görülüyordu. Su molasındaki o uyarı Galatasaray’ı deyim yerinde ise kendine getirdi.



Sezon başından bu yana Galatasaray’da ilk kez Muslera kritik bir kurtarışa imza attı. Çünkü ilk 3 haftada Muslera’ya hiç iş düşmemişti. Sahadaki futbolcular fişi çekiyordu. Ancak Antalyaspor maçının 25.dakikasında Muslera, Antalyaspor’un tehlikeli ve organize atağında Maicon’un şutunu parmak uçları ile çıkarıp takımına büyük katkı sağladı.



İkinci yarıda Galatasaray’ın ciddi ve dikkatli olması gerekli. Çünkü Antalyaspor gerçekten oyun disiplininden kopmadan organize şekilde hücum etti. Kısaca Eto’o krizi Antalyaspor’u da yıldız futbolcuyu da etkilememiş. Kriz sahaya çıkınca geride kalmış. İlk 25 dakikada Antalyaspor beklemediğimiz kadar iyiydi. Galatasaray’ın da oyun disiplininden kopmadan mücadele etmesi gerekli. Yoksa Antalyaspor’da cezayı kesecek potansiyel var