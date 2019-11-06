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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.11.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Kritik maç, iddaa'da TEK MAÇ! Galatasaray, Bernabeu'da gol atarsa...

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Kritik maç, iddaa'da TEK MAÇ! Galatasaray, Bernabeu'da gol atarsa...

Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesinde Real Madrid ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Grubun kaderini yakından ilgilendiren maçın heyecanını canlı bahis ve birçok oyun seçeneğiyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

REAL MADRID - GALATASARAY

Galatasaray’da gündem Fatih Terim’in Rizespor karşısındaki kadro tercihinin kalıcı olup olmayacağı. Tecrübeli hoca Sarı-kırmızılıların 2-0 kazandığı mücadelede Belhanda, Feghouli, Nzonzi, Donk ve Mariano gibi isimleri ilk 11’e almamıştı. Bu durumun rotasyon mu yoksa uzun vadeli bir değişim mi olduğu bu karşılaşmada cevap bulacak.

Temsilcimizde Falcao’nun sakatlığı sürerken Rizespor karşısında oyunu tamamlayamayan Şener Özbayraklı da sakatlar listesine eklendi.

Galatasaray’daki en büyük hedef ise gruptaki ilk golünü bulmak!

Real Madrid ezeli rakibi Barcelona’nın puansız geçtiği haftayı evinde Betis ile 0-0 berabere kalarak kapadı ve liderlik şansını kullanamadı.

İstanbul’daki maçı 1-0 kazanan Eflatun-beyazlılar biraz olsun nefes almıştı. A Grubu’nda geride kalan 3 maçtan 4 puan çıkarabilen İspanyollar grup liderliğini zora soktu.

Marco Asensio ve Nacho’nun sakatlıkları sürerken Gareth Bale ve James Rodriguez de maç kadrosuna alınmadı.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Galatasaray’ın grupta geride kalan 3 maçı da 2.5 ALT tamamlandı ve karşılıklı gol olmadı.

- Real Madrid’in bu sezon çıktığı 14 resmi karşılaşmanın 10’unda ilk yarı gol izledik.

- Galatasaray bu sezon çıktığı 13 resmi maçta sadece 4 galibiyet alabildi.

Kritik maç, iddaada TEK MAÇ Galatasaray, Bernabeuda gol atarsa...

- İki ekip arasındaki son 5 resmi maçın 4’ünü Real Madrid kazanırken Galatasaray 1 kez galip gelebildi.

- İki takım arasında bugüne kadar oynanan hiçbir karşılaşma berabere bitmedi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ HANGİ TERCİHE GÜVENİYOR?

- Misli.com’dan Tek Maç ve Canlı Bahis olarak oynanabilen mücadeleyi kuponuna ekleyen üyeler, Real Madrid’i tercih ediyor.

- Üyelerin %34’ü ev sahibinin kazanacağını düşünürken, %11’lik kısım ise 2.5 ÜST tercihine yönelmiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE ÖNERİYOR?

Real Madrid’in çok üst düzey zamanları olsa diyeceğim ki bu oran verilsin. Elbette Galatasaray performans olarak hiç umut vermediğinden Real Madrid’in oranı bu kadar düşürülmüş ancak bu sezon Galatasaray’ın iyi denecek maçları Club Brugge başta olmak üzere bir nebze Avrupa’da.

Böyle maçların havası farklı olur ve Zidane’ın performansının da Real Madrid’de tartışıldığı bir ortamda Galatasaray’ın 1 gol atma seçeneği için verilen oran güzel.

Falcao olmadığını biliyorum tabii ki ama yine de Bernabeu’da temsilcimizin gol atma ihtimali, böyle bir Real karşısında olası.

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İstanbul'daki maçın perde arkasına göz atalım...

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