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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
A.A
22.04.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Kral kupası Barcelona'nın! Bombaladı...

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Kral kupası Barcelona'nın! Bombaladı...

İspanya Kral Kupası, finalde Sevilla'yı 5-0'lık skorla mağlup eden Barcelona'nın oldu.

Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Barcelona, 14'üncü dakikada Luis Suraez'in ani gelişen atakta kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Rakibine karşı üstün oyununu sürdüren Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 31'inci dakika ve Luis Suarez'in 40'ıncı dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Mücadelenin 52'nci dakikasında kaleciyi çalımlayarak ağları havalandıran Andres Iniesta farkı 4'e, 69'uncu dakikada Philippe Coutinho da 5'e çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma Barcelona'nın 5-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Barcelona'nın 30'uncu Kral Kupası
Barcelona bugün elde ettiği galibiyetiyle beraber Kral Kupası'nı toplamda 30'uncu kez kaldırdı. 40 kez final oynayan ve bunun 30'unda kupaya uzanan Barcelona, aynı zamanda Kral Kupası'nı en çok kazanan takım unvanını da koruyor. Barcelona'yı 23 kupa ile Athletic Bilbao takip ediyor.
Bu sene ile beraber art arda 4'üncü kez kupayı müzesine götüren Katalan temsilcisi, bu yüzyılda bunu başaran ilk takım oldu. Bu başarıyı yakalayan son takım, 85 yıl önce Athletic Bilbao olmuştu.
Sevilla ise bu maçla birlikte 8 kez final oynarken, bunun 5'inde kupayı kazanmayı başardı.

Lig şampiyonluğu için tek galibiyete ihtiyacı var
La Liga'da yenilmezlik serisine devam eden ve 83 puanla liderliği elinde bulunduran Barcelona, bir sonraki maçı kazanması durumunda lig şampiyonluğunu da garantilemiş olacak.
Bu arada Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, bugün attığı golle 9 sezon üst üste 40 gol kotasını geçmeyi başardı.

Maça, bağımsızlık girişimlerinin gölgesi düştü
Öte yandan final maçı, Katalonya'daki bağımsızlık girişimleriyle başlayan gerilimin gölgesinde oynandı.
Maç öncesinde Sevilla taraftarlarını taşıyan bir otobüs, stadyum yakınlarında taşlı saldırıya uğradı. Olayda otobüsün camları kırılırken, polis 50 kadar Sevilla taraftarına stada kadar eşlik etti.
Bazı Barcelona taraftarlarının maç öncesi ve sırasında ayrılıkçıların kullandığı Katalan bayrağını açtığı görüldü. Ayrıca, stadyumdaki Barcelona taraftarları arasında yer alan Katalan milliyetçisi bir grup, maç öncesi çalınan İspanyol milli marşını ve maç sonrası kupayı veren Kral 6. Felipe'yi ıslık çalarak ve yuhalayarak protesto etti.

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