Konyaspor'un gözü o yıldızda! Rodallega...

Süper Lig’in ilk yarısını ateş hattında tamamlayan ve daha iddialı bir kadro ile ikinci yarıya girmek isteyen Atiker Konyaspor, gözünü Trabzonspor’un yıldızlarına dikti. Önce Dame N’Doye için Bordo-Mavililer’in kapısını çalan İç Anadolu ekibi, şimdi de Fırtına’dan, Hugo Rodallega’yı istedi. Yönetim, bu teklifi teknik direktör Rıza Çalımbay’a iletirken, 54 yaşındaki çalıştırıcının, bu transfere de onay vermediği öğrenildi.

‘Santrforlarımdan memnunum’

Sezonun ikinci yarısında Kolombiyalı futbolcudan yararlanacağını dile getiren tecrübeli hocanın, “Şu anda santrfor oyuncularımdan memnunum. İkinci yarıda Burak, N’Doye ve Rodallega’dan yararlanacağım. 3’ü de birbirinden değerli iyi futbolcular. Takımda kalmalarını istiyorum” dediği kaydedildi. Trabzonspor yönetimi, bu cevap üzerine N’Doye’un ardından Rodallega için de Yeşil-Beyazlılar’dan gelen teklifi reddetti. (Fanatik)