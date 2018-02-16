Konyaspor'un acı günü! Muhammed Yürükuslu vefat etti
Atiker Konyaspor’un eski futbolcusu Muhammed Yürükuslu hayatını kaybetti
2010-2014 yılları arasında Atiker Konyaspor forması giyen Muhammed Yürükuslu vefat etti...
Yeşil beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;
“Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu'nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.
Konyaspor'umuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum Muhammed Yürükuslu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz."
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