Konyaspor'dan taraftarlarına uyarı

Konyaspor Kulübü, 14 Eylül Perşembe günü Olympique Marsilya ile deplasmanda oynanacak maç için taraftarlarından destek beklerken, herhangi bir disiplin veya güvenlik ihlalinin yapılmamasını istedi.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Marsilya Başkonsolosu ve başkonsolosluk çalışanlarına, verdikleri destekten dolayı teşekkür edildi.

Kulüp adına, UEFA yetkililerine, Fransız güvenlik güçlerine ve Olympique Marsilya Kulübüne, Konya kafilesi ve taraftarlarının güvenlikleri konusunda talepte bulunulduğu bildirildi.

Kulübün taleplerinin ilgili makamlar tarafından olumlu karşılandığı belirtilen açıklamada, "Büyük taraftarımız, takımımızın başarılarında en önemli faktör olmuştur ve bundan sonra da böyle olacaktır. Bu nedenle, 90 dakika boyunca bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olacak taraftarlarımızdan Marsilya deplasmanında herhangi bir disiplin veya güvenlik ihlalinin yapılmamasını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmamasının da istendiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Pankart, flama ve benzeri objelerin stada getirilmemesi, sahaya kesinlikle yabancı madde atılmaması, stada kesici ve yaralayıcı maddelerle girilmemesi, maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddelerin kesinlikle kullanılmaması, kullananların engellenmesi ve bu konuda direniş gösterenlerin ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmesini rica ediyoruz. Ayrıca, olası provokasyonlara karşı sakin kalınarak sadece ve sadece takımımıza destek olunmasıdır. Unutulmamalıdır ki yukarıda arz edilen konulara aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır. Konu ile ilgili taraftarlarımızın hassasiyet göstermelerini önemle rica ederiz."