Konyaspor'dan manidar 'Günaydın' paylaşımı!
Hakem kararlarının damga vurduğu ve 1-1 biten Atiker Konyaspor-Beşiktaş maçının yankıları sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın açılış mücadelesinde Atiker Konyaspor evinde Beşiktaş'la 1-1 berabere kalmıştı.
Karşılaşmaya ise hakem Alper Ulusoy adeta tek başına damgasını vurdu... Verdiği ve vermediği kararlar, gösterip, göstermediği kartlarla maçın önüne hakem geçmişti.
Hakem Alper Ulusoy'un büyük hatalarından yakınan Konyaspor cephesi bugün resmi Twitter hesabından "Günaydın Atiker Konyaspor Ailesi" mesajını paylaşırken görsel olarak kendi aleyhlerine yapıldığını düşündükleri hataları paylaştı. (Ajansspor)
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