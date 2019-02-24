Konyaspor 0-0 Kayserispor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşmanın 16. dakikasında hakem, kırmızı kart şüphesiyle VAR'a gitti, ama pozisyonu inceledikten sonra devam kararı verdi.
İlk 11'ler şu şekilde...
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Volkan, Jevtovic, Amir, Traore, Fofana, Milosevic
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana-Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Deniz, Chery, Umut, Kravets
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