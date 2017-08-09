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Konyaspor, Beşiktaş taraftarını suçladı. Sosyal medya bu fotoğrafları konuştu

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa final maçında Konyaspor taraftarlarının sahaya girmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Konyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklama tartışmanın iyice büyümesine neden oldu.

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  • İşte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar
  • İşte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar
  • İşte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar
  • İşte sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar

Konyaspor açıklamasında Beşiktaş taraftarlarının kendi taraftarlarına da saldırdığını iddia etti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Konyaspor taraftarlarına yönelik ellerinde kesici aletler ve silah olan fotoğraflar paylaşıldı.

Konyaspor, Beşiktaş taraftarını suçladı. Sosyal medya bu fotoğrafları konuştu

Konyaspor, Beşiktaş taraftarını suçladı. Sosyal medya bu fotoğrafları konuştu

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