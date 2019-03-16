Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmadan deplasman ekibi Vedat Muriqi ve Samudio'nun golleriyle 2-0 galip ayrıldı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 9'uncu maçta 7'nci kez kazanan Okun Buruk ve öğrencileri puanını 34'e yükseltirken, Konyaspor 35 puanda kaldı.
Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmayı deplasman ekibi Muriqi ve Samudio'nun golleriyle 2-0 kazandı.
Ligin ikinci yarısında, 2019 yılında çıktığı 9 maçın 7'sini kazanan Okan Buruk ve öğrencileri puanını 34'e yükseltirken, Konyaspor ise 35 puanda kaldı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Alpaslan Dedeş
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic (Dk. 46 Jahovic), Milosevic, Mücahit Can Akçay (Dk. 59 Hurtado)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Abdullah Durak (Dk. 61 Moroziuk), Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Musa Çağıran, Azubuike, Samudio (Dk. 87 Nakoulma), Boldrin, Chahechouhe (Dk. 76 Umar), Vedat Muriqi
Goller: Dk. 2 Vedat Muriqi, Dk. 68 Samudio (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 76 Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Musa Çağıran, Dk. 51 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor), Dk. 17 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada konuk ekip öne geçti. Atiker Konyaspor yarı sahasına atılan uzun topta Filipovic kaleci Serkan Kırıntılı'ya indirmek istedi. Kısa düşen topu önünde bulan Vedat Muric, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
22. dakikada Melnjak'ın ceza sahasının dışında sert şutu, az farkla yandan auta gitti.
42. dakikada Boldrin'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Samudio'nun kafa vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Jahovic'in ceza sahası içinden pasında, Ömer Ali Şahiner'in bekletmeden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle kornere çeldi.
61. dakikada Milosevic'in ceza yayı üzerinden şutunda top direkten döndü.
63. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağ kanattan kullandığı korner atışında Musa Çağıran'ın ters vuruşunda topu kaleci Gökhan Akkan kornere çeldi.
68. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Vedat Muric'in ara pasına hareketlenen Samudio, topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın sağından filelere gönderdi.
76. dakikada Awaziem'in göğsüne ayağıyla yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır, Skubic'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
82. dakikada Hurtado'nun pasında, ceza sahası dışında topla buluşan Jahovic'in sert şutunda meşin yuvarlak sağdan auta çıktı.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti.
Konyasporlu futbolcular şehitleri unutmadı
Yeşil-beyazlı futbolcuların formalarının kolunda Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın resmi yer aldı.
Öte yandan, futbolcular ısınmaya Polonya'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Konyalı öğrenci Furkan Kocaman'ın resminin yer aldığı tişörtle çıktı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle