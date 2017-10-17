Stat çevresinde Galatasaray formalı ve bireysel olarak Konya Büyükşehir Stadyumu'na giden kişilere saldıran Konyaspor taraftarının bir sarı kırmızılı taraftara daha saldırdığı gün yüzüne çıktı.
Üniversite öğrencisi olan Hakan Karaoğlu'nun darp edip elindeki Galatasaray sweatini yakan 4 futbol magandası yakalanıp göz altına alınırken bu görüntüler büyük tepki toplamıştı.
Bu olay dışında bir Galatasaraylı taraftarında hastanelik oluncaya kadar Konya'da darp edildiği bu fotoğraf ile ortaya çıktı.
Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu’na saldıran 4 kişi gözaltına alındıKonya’da Galatasaray taraftarı üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu’nun, Konyasporlu bir grup taraftarın saldırısına uğramasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında,ÿsaldırganların kimliği belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi, gözaltına alındı.