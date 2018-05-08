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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
08.05.2018 - 10:37, Son Güncelleme:

Konukoğlu: "Kenetlenirsek bu işi başarırız" -

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Konukoğlu: "Kenetlenirsek bu işi başarırız" -

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinin ilk maçında 11 Mayıs'ta Boluspor'u konuk edecek Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Konukoğlu, taraftarlardan maçta tribünleri doldurmasını istedi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında 33 puan toplayıp önemli işler başaran bir ekip olarak bugünlere geldiklerini söyledi.
Ligin ikinci yarısındaki ilk 6 maçı kazandıklarını hatırlatan Konukoğlu, benzer bir performansı play-off maçlarında ortaya koymak istediklerini vurguladı.
Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanları olarak hedefe kilitlendiklerini anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Allah emeklerimizi boşa çıkarmasın. El birliğiyle bu işi başaracağız. Artık hiçbir maçın geri dönüşü yok. O yüzden bizim herkese ihtiyacımız var. Kenetlenirsek bu işi başarırız. Bunun için de Gaziantep halkına ihtiyacımız var. Bu nedenle cuma günü oynanacak maçta tribünlerin dolmasını istiyoruz. Saati de hiç kimsenin işine engel olmayacak şekilde. O yüzden bu önemli maçta taraftarımızın gücüyle ilk galibiyeti almak istiyoruz."

Konukoğlu, taraftarın maça gelebilmesi için bilet fiyatlarının yanı sıra ulaşım konusunda da gereken desteklerin sağlanacağını kaydetti.

Futbolcular stres attı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de Boluspor'u konuk edecek Gazişehir Gaziantep'te futbolcular, moral ve motivasyon yemeğinde stres attı.

Düzenlenen sıra gecesinde müzik eşliğinde oynayıp halay çeken futbolculardan bazıları davul çalarak arkadaşları için ritim tuttu.

Başkan Konukoğlu gecenin sonunda yaptığı konuşmada, futbolcularına ve teknik heyete olan güvenini dile getirerek onlardan şampiyonluk sözü istedi.

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