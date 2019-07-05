Kolarov olmazsa Fedor Kudryashov transfer edilecek
Fenerbahçe’nin geçen sezonun devre arasında Medipol Başakşehir ile 6 aylık sözleşme imzalayan Rus sol bek Fedor Kudryashov’u gündemine aldığı iddia edildi.
Bonservisi elinde olan 32 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlandığı belirtildi. Kudryashov’un, Aleksandar Kolarov transferinin gidişatına göre beklemeye alındığı belirtildi. Sol bekin yanı sıra stoper olarak da görev yapabilen Kudryashov, geçen sezon Medipol Başakşehir’de 8 Süper Lig maçında forma giyerken 1 gol attı. Tecrübeli futbolcu 14 yıllık profesyonel kariyerinde Spartak Moskova, Khimki, Rubin Kazan, Terek Grozny gibi Rusya Ligi’nin önemli kulüplerinde oynadı.
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