Koç onu mu getiriyor! Ünlü hoca...
Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, seçim öncesi Aykut Kocaman konusunda sinyali vermişti.
Ali Koç’un yeni sezon öncesi görüştüğü teknik direktör ismiyse Barcelona’da görev yapmış olan Luis Enrique... İspanyol teknik adamla anlaşma sağlandığı ve en kısa sürede göreve başlayacağı bildirildi.
İSTİFA EDİYOR
Ali Koç’un Başkanlığının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman bırakma kararı aldı. Öte yandan seçim öncesi dönemde Ali Koç ve yöneticilerin yaklaşık 115 futbolcuyu yakın takibe aldığı öğrenildi. (Akşam)
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