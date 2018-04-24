Klopp, Salah'ı nasıl ikna ettiğini açıkladı! 3 saat...
Liverpool-Roma maçı öncesi İngilizlerin ünlü The Guardian gazetesine konuşan Alman menajer, Salah'ı Roma'dan gelmeye nasıl ikna ettiğini açıkladı...
Geçtiğimiz yaz Roma'dan Liverpool'a 42 milyon pound karşılığında transfer olan Salah, bu sezon attığı 41 golle Liverpool'un başarısında en büyük pay sahiplerinden biri oldu.
"Salah, Roma'da iyi işler yapıyordu. Dzeko gibi olağanüstü bir forvetleri de vardı. Salah bize geldiğinde ilk maç golünü atmıştı ama iki de önemli gol kaçırmıştı." diye sözlerine başladı.
"Firmino'nun rolü de takım için önemli. Firmino sayesinde Salah'a boş alanlar yaratıyoruz." diyerek Firmino'yu da öven Klopp, Salah'ın transfer hikayesini şu sözlerle aktardı:
"Oyunculara imza attırmadan önce oturur, onlarla konuşurum. Salah ile konuştuğumda gülüyordu, çılgın saçları vardı. Pasaportunda yazdığından daha olgun duruyordu. 3 saat boyunca konuştuk. Benim ailemden, onun ailesinden... Her şeyden konuştuk ve sonunda ikna oldu." açıklamasını yaptı.
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