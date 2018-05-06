'Kıymeti oynamadığında anlaşılıyor'
Galatasaray'ın Akhisarspor ile oynayacağı maç öncesi gazetemiz muhabiri Ali Naci Küçük değerlendirmelerde bulundu.
Galatasaray, Fatih Terim ile zirveye çıkmak kadar zor olanı yani zirvede kalmayı başarabilen bir ekip! Başakşehir’in berabere kalması, Galatasaray’ı 21.şampiyonluk hedefine 1 adım daha yakınlaştırdı. Ancak Fatih hoca, Florya’da bu maçın önemini oyuncularına daha da yüksek sesle anlattı ve hem konsantrasyon hem de ciddiyet istedi. Kısaca Galatasaray’ın planlarında beraberlik yok. Akhisar karşısında alınacak galibiyet Galatasaray’ı bana göre şampiyonluğa ulaştırır.
Terim, kart cezalısı olan Belhanda yerine Selçuk İnan'ı sahaya sürdü. Sinan mı, Selçuk mu oynayacak herkes merak ediyordu. Terim'in tercihi Selçuk oldu.
Sinan iyi bir hamle oyuncusu.. Atiker Konyaspor ve Alanyaspor karşısında attığı goller ile Galatasaray'ın şampiyonluk hikayesinde başrollerde o da olacak.
Ancak Sinan bugün oynasa Terim'in, kenarda hamle oyuncusu kalmayacaktı. Ayrıca Belhanda'nın görevini de takımda yapabilecek oyuncu Feghouli değil. Selçuk İnan. Çünkü Belhanda pres yapan, rakibi bozan, takım oyununa büyük katkı sağlayan bir isim. Zaten Belhanda'nın kıymeti oynamadığı maçlarda daha iyi anlaşılıyor. Terim de bu tercihi ile orta saha hattını daha sağlama aldı.
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